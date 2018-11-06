La projection Equal Earth, un bon compromis ?



Vous vous souvenez certainement de la projection Gall-Peters (1974) qui devait progressivement remplacer la projection Mercator dans les manuels scolaires et aux murs de nos écoles.



La projection conforme de Mercator (1569)

La projection équivalente, mais très "étirée" de Gall-Peters (1974)

La projectionporte un nom aussi poétique que symbolique puisqu'il s'agit de représenter la Terre dans son ensemble avec toutes ses régions "à part égale" : tout un symbole à l'heure de l'espace-Monde et de la prise de conscience que nous habitons une Terre unique que nous devons protéger et partager. Pendant des siècles, les cartographes ont imaginé toutes sortes de méthodes pour projeter les masses continentales sur une surface plane - une tâche compliquée qui pose de nombreux défis et reste au demeurant impossible puisqu'on ne peut projeter une sphère sur un plan sans déformations.Le principal dilemme est de choisir entre des projections qui conservent les angles (les projections dites "conformes") et des projections qui conservent les surfaces (les projections dites "équivalentes"). La projection conforme de Mercator doit son succès au fait qu'elle était très appréciée des marins qui souhaitaient conserver les angles pour leur navigation. En revanche elle déformait énormément les surfaces en particulier dans les hautes latitudes, ce qui a longtemps donné une idée erronée des surfaces respectives des différentes régions du monde, et donc des rapports entre les peuples.La projection Gall-Peters proposée en 1974 a tenté de répondre aux distorsions de la projection de Mercator en prenant en compte la taille réelle des continents. L'Afrique apparaît bien 14 à 15 fois plus grande que le Groenland. En utilisant cette projection, chaque nation pouvait retrouver des dimensions réelles et acceptables. Ce qui explique le succès de la projection Peters dans les ONG et les institutions éducatives et parmi les jeunes nations du "Tiers monde" qui aspiraient à être reconnues. Très étirée dans le sens méridien, cette projection a été critiquée pour son esthétique et pour l'aspect "dégoulinant" donné aux continents.est une projection pseudo-cylindrique ressemblant à celle de Robinson qui évoque comme elle la rotondité de la Terre. Mais à la différence de cette dernière, elle préserve les surfaces.