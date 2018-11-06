La projection Equal Earth, un bon compromis ?

Vous vous souvenez certainement de la projection Gall-Peters (1974) qui devait progressivement remplacer la projection Mercator dans les manuels scolaires et aux murs de nos écoles.
La nouvelle projection pseudo-cylindrique Equal Earth (2018)
La projection conforme de Mercator (1569)
La projection Gall-Peters proposée en 1974 a tenté de répondre aux distorsions de la projection de Mercator en prenant en compte la taille réelle des continents. L'Afrique apparaît bien 14 à 15 fois plus grande que le Groenland. En utilisant cette projection, chaque nation pouvait retrouver des dimensions réelles et acceptables. Ce qui explique le succès de la projection Peters dans les ONG et les institutions éducatives et parmi les jeunes nations du "Tiers monde" qui aspiraient à être reconnues. Très étirée dans le sens méridien, cette projection a été critiquée pour son esthétique et pour l'aspect "dégoulinant" donné aux continents.
Equal Earth est une projection pseudo-cylindrique ressemblant à celle de Robinson qui évoque comme elle la rotondité de la Terre. Mais à la différence de cette dernière, elle préserve les surfaces.
La projection cylindrique mais non équivalente de Robinson (1963)
La projection pseudo cylindrique et équivalente de Mollweide (1805)
Autre différence importante : la projection Equal Earth ne porte pas le nom d'un cartographe en tant que tel, ce qui ne la rattache pas à un auteur particulier ni à une vision spécifique. Elle semble répondre à une représentation plus neutre et consensuelle débouchant sur un "monde en partage". L'avenir dira si cette projection répond à cette aspiration, les projections cartographiques n'ayant pas vocation à nous faire privilégier une seule vision du monde mais au contraire à nous permettre de multiplier les regards.
Même si elle est plus attractive sur le plan esthétique et plus équilibrée sur le plan cartographique, la projection Equal Earth ne doit pas être présentée comme la projection parfaite. Elle reste une projection "rectangulaire" assez classique avec orientation au nord et obligation de couper au moins un océan (en général l'océan Pacifique car c'est le plus grand). Elle n'est pas la plus adaptée pour représenter des flux transocéaniques (liaisons maritimes ou aériennes par exemple). Elle n'est pas la seule projection à témoigner des efforts constants des cartographes pour trouver un équilibre entre contours et surfaces (voir par exemple les projections icosaèdriques que nous avons abordées dans un autre billet). Elle ne remplacera jamais une projection azimutale pour mettre en évidence les régions polaires ou une projection conique pour étudier un espace à l'échelle continentale aux moyennes latitudes. Il est en tous les cas intéressant de remarquer qu'on est encore en mesure d'inventer de nouvelles projections, en particulier avec la puissance actuelle des ordinateurs.
La projection Equal Earth est disponible en accès libre. Toutes les explications ainsi que les ressources sont accessibles sur le site consacré à cette projection : equal-earth.com. Sa présentation d'un point de vue scientifique a fait l'objet d'un article publié dans l'International Journal of Geographical Information Science en août 2018.
La carte existe dans un format mural de grande qualité et en téléchargement libre. Elle fait l'objet d'une présentation très complète par Laurent Jégou sur le site Néocarto.
Sur la page Equal Earth Wall Map, vous la trouverez en très haute résolution au format JPEG (raster) ou au format vectoriel AI (Adobe Illustrator). En plus la projection est disponible en 3 versions au choix : la première centrée sur l'Europe et l'Afrique, la deuxième centrée sur les Amériques, la troisième sur le Pacifique. Les données proviennent principalement de l'importante base de données vectorielles Natural Earth.
La projection Equal Earth est disponible en javascript sous le format d3.js ainsi qu'au sein de l'application Flex Projector.
Pour l'instant elle ne semble pas avoir été géoréférencée pour une utilisation au sein d'un SIG. En revanche, il est possible de l'utiliser dans l'application Khartis proposée par Sciences Po.
Voir notre page de présentation des projections cartographiques.
En contrepoint, vous pouvez lire ce fil Twitter de Jules Grandin qui essaie de réhabiliter la projection Mercator. Voir aussi cette animation sur le site Data is beautiful qui montre les déformations de la projection Mercator et en comparaison les étendues réelles des pays.
✨Peter vs Mercator 🔥— Françoise Bahoken (@fbahoken) March 11, 2021
dans #Neocarto by @neocartocnrs https://t.co/JXIM1FzkWF
Just had it confirmed that the new #Lego world map is based on the #equalearthprojection. They stretched it a bit to fit the tiles but surely this is the pinnacle for @BojanSavric @MtnMapper & @mappingbernie. Your work got made into Lego!!! https://t.co/hQAbTGek6D— Kenneth Field (@kennethfield) May 27, 2021
Liens ajoutés le 8 novembre 2021
Le Dessous des cartes | Cartographie : comment représenter le monde - Emission du 6/11/2021 sur @ARTEfr avec @emilieaubry1 intéressante pour travailler l'esprit critique avec les représentations cartographiques #HG #HGGSP https://t.co/yJQWg2o42P pic.twitter.com/uHRIoi0LSk— Philippe Chérel (@phcherel) November 7, 2021
#30DayMapChallenge Day 8 - Blue— Klas Karlsson (@klaskarlsson) November 8, 2021
NaturalEarthData Oceans and hydrography created in #QGIS and finished in #Inkscape pic.twitter.com/4dyjd6Cn20
La projection Equal Earth est désormais disponible sans étiquettes :— Sylvain Genevois (@mirbole01) February 22, 2022
Planisphère politique: https://t.co/vvlXK3JQKu
Planisphère physique : https://t.co/CRG0bCNEAN
Versions en plusieurs langues :https://t.co/ZyYMqk9wsD pic.twitter.com/baXhN5Xvc0
La projection Equal Earth est désormais disponible en une 15e de langues. Ce qui permet de comparer les noms de pays, de villes et de régions d'une langue à l'autre ⬇️https://t.co/grNZrJFzHH pic.twitter.com/Zmzh9GlTzf— Sylvain Genevois (@mirbole01) May 6, 2022
Lien ajouté le 4 mars 2023
Très belle représentation de « Mare Nostrum » ! La projection Equal Earth peut aussi être utilisée pour des cartes historiques. Ce serait intéressant de voir ce que cela change en terme de vision chez les élèves si on inverse la perspective (il faudrait inverser aussi les noms) pic.twitter.com/Aty9PeFrfL— Sylvain Genevois (@mirbole01) March 4, 2023
Lien ajouté le 8 juillet 2023
I was looking for a world map in 'Sphere Equal Earth Asia Pacific' projection that included ocean and terrain but I couldn't find one, then I got lost in a projections rabbit hole, but eventually I ended up with this pic.twitter.com/FnFEg3lj4x— Alasdair Rae (@undertheraedar) July 7, 2023
Lien ajouté le 27 mars 2024
Pour sortir de la vision euro-centrée, on peut choisir d'utiliser la projection Equal Earth centrée sur l'Asie de l’Est et l'Australie (150°Est) qui met bien en évidence l'importance des océans Indien et Pacifiquehttps://t.co/v50ctHzCVS pic.twitter.com/2bgbR864rT— Sylvain Genevois (@mirbole01) March 27, 2024
Lien ajouté le 9 octobre 2024
Pas sûr que la projection Mercator soit encore autant utilisée dans les manuels scolaires et dans les classes... https://t.co/TtkgUt8IMo— Sylvain Genevois (@mirbole01) October 9, 2024
Liens ajoutés le 10 octobre 2025
Des astrophysiciens de Princeton inventent un planisphère recto-verso avec très peu de déformations
The Impossible Map (1947), un court métrage d'animation très pédagogique d'Evelyn Lambart pour montrer pourquoi les projections cartographiques sont trompeuses